Vijftiger geeft na 19 jaar toe dat hij minderjarige jongen (14) drogeerde en misbruikte: “Dit had nooit mogen gebeuren” VCT

10 februari 2020

14u24 0 Bilzen Slachtoffer G. werd in 2002 als 14-jarige jongen gedrogeerd en aangerand door een oudere man die hem ‘als een tweede vader’ had leren vissen. “Die verdoving liep zo fout dat hij er toen een arts heeft bij geroepen. Door zijn ziekelijke fantasieën beleef ik al jaren nachtmerries in mijn brein,” getuigt G., die het trauma tot op de dag van vandaag niet verwerkt krijgt. Jarenlang ontkende de vijftiger uit Bilzen de feiten, maar voor de strafrechter keek hij zijn slachtoffer aan en bekende. “Dit had nooit mogen gebeuren. Ik heb het er zwaar mee dat ik zoveel verdriet heb achtergelaten.”

De 51-jarige man uit Bilzen werd al tweemaal eerder veroordeeld, omdat hij minderjarige jongens drogeerde en misbruikte. In 2011 zat hij een effectieve celstraf van drie jaar uit. Slachtoffer G. maakte op 14-jarige leeftijd kennis met de vijftiger. De man won zijn vertrouwen en leerde hem als een vaderfiguur alles over de vissport. De Bilzenaar gaf in het verleden al toe dat hij zich aangetrokken voelde tot 15-jarige jongens en trok geregeld met zijn stoere, getunede auto naar de visplaats in Hengelhoef of het Schulensmeer in Lummen op zoek naar slachtoffers. Daar trakteerde hij hen op cola of frietjes om hun vertrouwen te winnen.

Zwaar verleden

Ook slachtoffer G. getuigde hoe beklaagde E. als tiener zijn vertrouwen won. “Hij nam me overal mee naartoe. Naar de viswinkel, de tentenwinkel en een kledingzaak. Ik moest dan liegen en zeggen dat hij mijn broer was.” Toen E. zijn slachtoffer in 2002 drogeerde en aanrandde, liep het bijna helemaal fout. “Mijn leven is toen in gevaar geweest. Hij heeft er een dokter bij geroepen want ik was helemaal weg. Ik herinner me nog dat die man mij een infuus heeft gegeven. Tot op de dag van vandaag weegt het allemaal zeer zwaar door.”

Beklaagde E. ontkende zelf jarenlang dat hij slachtoffer G. op 14-jarige leeftijd drogeerde en misbruikte. Maar vandaag, 19 jaar na de feiten, keek hij slachtoffer G. voor de strafrechtbank in Tongeren aan en gaf hij toe. “Mijn verleden is enorm zwaar. Ik heb dit nooit willen doen, maar het is me wel overkomen. De pijn en het verdriet die ik heb achtergelaten bij slachtoffers laat enorme diepe sporen na bij hen en daar heb ik het zwaar mee. Ik wil oprecht mijn spijt betuigen, al weet ik dat het uw pijn niet kan wegnemen.”

De aanklager vorderde een celstraf van twee jaar voor E. maar kon zich wel akkoord verklaren met een uitstel onder voorwaarden.

Schadevergoeding van 13.300 euro

Vanessa Penninger, de advocaat van slachtoffer G., vorderde een schadevergoeding van ruim 13.300 euro. “Dat mijnheer zo lang is blijven ontkennen, heeft ervoor gezorgd dat de verwerking van dit trauma voor mijn cliënt bijzonder moeilijk is geweest”, benadrukte de raadsman. “We willen de zaak hier definitief mee afsluiten en vragen ook om een absoluut contactverbod op te leggen.”

Charlotte Kennes, de raadsman van beklaagde E., benadrukte dat haar cliënt bereid is om voorwaarden op te volgen. “Sinds zijn vrijlating in 2014, nu vijf jaar geleden, heeft hij geen nieuwe feiten gepleegd. Hij is in de gevangenis akkoord gegaan met een chemische castratie en wil zich laten blijven begeleiden.”

Vonnis volgt op 9 maart.