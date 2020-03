Vijf boetes voor corona-overtredingen Birger Vandael

22 maart 2020

13u18 0 Bilzen Zaterdagnacht heeft de lokale politie van Bilzen – Hoeselt – Riemst 5 personen beboet wegens schending van de richtlijnen omtrent de verspreiding van het coronavirus.

De eerste bestuurder uit Lanaken werd, wegens onverantwoord rijgedrag, om 20.30 uur klemgereden op de Hospitaalstraat in het centrum van Bilzen. De bestuurder had even voordien in Mopertingen het rode verkeerslicht genegeerd om vervolgens tegen hoge snelheid weg te rijden in de richting van Bilzen. Daarbij werden snelheden van boven de 150 km/uur gehaald. Een collega die op weg was naar het werk, had de bestuurder (22) opgemerkt toen hij aan de linkerkant van verkeerseilanden reed. Hij had echter niet gedronken, noch drugs gebruikt. In opdracht van het Parket Limburg werd zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Omdat de bestuurder geen reden kon geven waarom hij aan het rondrijden was, werd een boete van 250 euro opgesteld wegens schending van het Ministrieel Besluit met het oog op de beperking van de verspreiding van het coronavirus. De boete werd opgesteld via het systeem van Onmiddellijke Minnelijke Schikkingen (OMS).

Op bezoek bij kameraad

Om 22.30 uur werden op de Parklaan in Bilzen 3 personen gecontroleerd. Het betrof 2 personen uit Diest en één iemand uit Genk. De drie personen, dewelke gekend waren voor heel wat druggerelateerde feiten, gaven aan bij een kameraad in Bilzen “op bezoek” te zijn geweest. Omdat ook deze personen de corona-richtlijnen aan hun laars lapten, kregen zij elk een boete van 250 euro via ‘OMS’.

Zonder reden op de baan

Op de E313 te Riemst kreeg een bestuurder ook de boete van 250 euro voorgeschoteld omdat hij had toegegeven “rond te rijden zonder weet te hebben van enige richtlijnen omtrent corona”. 20 andere bestuurders die tijdens de nacht gecontroleerd werden, konden wel een gegronde reden geven waarom zij aan het rijden waren. Zo waren er bestuurders bij die gingen werken bij een bakker of bij de NMBS.