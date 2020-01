Vijf arrestaties na overlast in drugsmilieu MMM

30 januari 2020

13u08 0 Bilzen De politie kreeg deze week een melding van overlast in Bilzen. Daarop voerden de agenten een huiszoeking uit dat tot vijf arrestaties leidde.

Volgens de melder was er overlast door druggebruikers in en rond een woning op de Kloosterstraat in Bilzen. Een huiszoeking volgde en in eerste instantie werden vier personen gearresteerd. Later werd nog een vijfde persoon gearresteerd.

Er werden ook voorwerpen aangetroffen die wijzen op de verkoop van verdovende middelen en verschillende ‘klanten’ werden verhoord. De politie voert verder onderzoek.