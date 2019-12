Vier dagen lang Café d’Hiver in Bilzen Lien Vande Kerkhof

05 december 2019

11u47 0 Bilzen Winterse gezelligheid troef de komende vier dagen in Bilzen. Pop-upbar Café d’Hiver, tussen de achterkant van de Sint-Maurituskerk en café Tribunaal, pakt uit met lekkers van verschillende horeca-uitbaters om iedereen alvast in de kerststemming te doen komen.

Na het succesvolle Café Congé in de zomer besloten Bilzense horeca-uitbaters de lijn door te trekken in de winter met een vierdaags evenement. Sfeervolle muziek, hapjes en drankjes doen de kou meerdere avonden vergeten.

Op donderdag 5 december is er tussen 19 en 2 uur een heuse afterworkparty in samenwerking met. De Brasserie. Op vrijdag 6 december en zaterdag 7 december is de bar geopend van 20 uur tot 2 uur, met als respectievelijke thema’s Karrewiel-party i.s.m. Chopin en M37 en après-ski i.s.m. café Tribunaal. En op zondag 8 december serveren Huize Briers en De Verleiding ontbijt, aperitiefjes, soep en gebak in een culinaire editie, tussen 9 en 18 uur.