Verzameldag in Demerhof over alles wat met Congo en de onafhankelijkheid te maken heeft Lien Vande Kerkhof

08 januari 2020

09u05 0 Bilzen Naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid organiseert Erfgoed Haspengouw een Verzameldag. En ook in Bilzen kunnen er verhalen verzameld worden.

De bedoeling van de verzameldag is om de link tussen Limburg en Congo in kaart te brengen. Mensen die geboren zijn in Congo, de onafhankelijkheid hebben meegemaakt of relevant materiaal hebben uit de koloniale periode (denk aan brieven, postkaarten, video’s of foto’s) zijn welkom op de verzameldag op zaterdag 15 februari van 14 tot 17 uur in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen. In samenwerking met enkele experts wordt er achteraf een selectie gemaakt van het ingezamelde materiaal. Dat wordt dan gebruikt voor een reizende tentoonstelling in Limburg, een publieksdialoog, enkele lezingen en een educatief pakket.