Verwarde man met mes op balkon geeft zich over

05 maart 2020

12u17 32 Bilzen Aan het Kerkplein in Eigenbilzen heeft een man donderdagnamiddag een tijdlang onrust veroorzaakt toen hij onder meer met een mes op het balkon van een appartement stond te zwaaien. Intussen heeft hij zich overgegeven.

De man zou eerst de bewoonster van het bewuste appartement bedreigd hebben, waarop zij kon vluchten. Daarna vatte hij post op het balkon, waar hij met een mes stond te zwaaien. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de baan af.

Een tijdlang leek er geen beweging in de hele zaak te komen, tot enkele kennissen van de man erbij werden gehaald. Zij hadden, wellicht telefonisch, contact met hem. Niet veel later gaf de man zich over.

Over de aanleiding van de hele situatie bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Later meer