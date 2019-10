Verkeerscontrole leidt tot het ontmantelen van cannabisplantage RTZ

15u58 0 Bilzen Dankzij een verkeerscontrole van afgelopen weekend heeft de lokale politie intussen een wietplantage kunnen oprollen in Bilzen. Bij de verkeersactie langs de Rode Kruislaan wilde de politie zaterdag een bestelwagen controleren.

Maar de bestuurder sloeg daarbij meteen op de vlucht. Hij reed zich even verder wel al vast in een doodlopende straat. In de berm naast de vastgereden bestelwagen vonden agenten een grote hoeveelheid recent geoogste cannabis in zwarte zakken. Twee verdachten konden ter plaatse in de boeien worden geslagen, maar een derde kon wel te voet ontkomen.

Na verder onderzoek viel de politie binnen in een loods in Bilzen. Daar troffen de speurders een in werking zijnde plantage aan. In het gebouw vonden ze bovendien de derde verdachte terug die eerder te voet was weggevlucht, samen met nog een vierde kompaan. Tijdens de huiszoeking bleek één van de verdachten allerhande politieattributen te verzamelen, zoals politie-afzetlint, handboeien, uitschuifbare wapenstok, pepperspray, blauwe zwaailichten, een sirene en walkie-talkies. In zijn woning vond de politie nog het verboden vuurwerk COBRA 6. Alle vier de verdachten werden inmiddels voorgeleid bij de onderzoeksrechter.