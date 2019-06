Verenigingen doen kermis

in Martenslinde herleven LXB

20 juni 2019

Meng dorpskermis sterft uit vanwege geen of te weinig attracties voor de kinderen. Vorig jaar stond er op de kermis in juni enkel een rups en een viskraam. Dit jaar staat er niks. Maar de verenigingen uit het dorp slaan de armen in elkaar en blazen de kermis nieuw leven in. Vorig jaar was de eerste editie van een retro kermis. “Vorig jaar was dat een succes, we telden een kleine 300 mensen uit het dorp onder wie heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen”, vertelt Gino Humblet van de vzw Parochiale Werken. De laatste groepeert heel wat verenigingen uit het dorp die mee hun steentje bijdragen tot een heropleving van de kermis. Komend weekend is het opnieuw drie dagen kermis in Martenslinde. “Oké, er komen geen kramen meer maar we voorzien springkastelen voor de kinderen. Mensen amuseren zich met meerdere volksspelen. En we plaatsen een kegelbaan waar met een kloot (lees, een bol) kegels worden omgegooid”, aldus Gino Humblet. Parochiezaal De Linde is voor de gelegenheid door heemkring Lin het Groen tot een volkscafé omgebouwd. “We installeren een houten toog van bijna 100 jaar oud, en die komt uit een café in het dorp”, licht Gino Humblet verder toe. “Twee jukeboxen staan in het café. En naast bieren schenken we ook cocktails.”