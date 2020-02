Verdubbeling aangiftes van fraude in politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst Redactie

19 februari 2020

13u17 0 Bilzen Het aantal aangiftes omtrent oplichting in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst is één jaar tijd verdubbeld. Het aantal inbraken is gelukkig wel gedaald. Zo werden er in 2019 zo’n 130 feiten gemeld.

Uit de cijfers van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst blijkt dat het aantal fraudezaken in de regio fors is gestegen. Het aantal aangiftes in het jaar 2019 bedroeg namelijk 88 tegenover 33 feiten in het jaar voordien. “De reden daarvoor is tweedelig”, legt korpschef Dirk Claes uit. “Enerzijds worden er meer fraudefeiten gepleegd. Anderzijds worden mensen steeds vaker gewaarschuwd om aandachtig te zijn, door onder meer de media en banken. Uiteraard omvatten de cijfers niet alle gevallen. Niet iedereen geeft fraude aan. Het zijn eerder de mensen die duizenden euro’s hebben verloren die bij ons komen aankloppen.”

De woninginbraken daalden wel van 191 feiten naar 130 meldingen. Dat is een goede evolutie als je weet dat het cijfer drie jaar geleden nog om en rond de 275 lag. “We zien die tendens in heel Limburg”, vertelt Claes. “Het is dan ook zo dat alle politiediensten meer acties en controles uitvoeren om inbraken te voorkomen.”

Daarnaast waren er afgelopen jaar 121 verkeersongevallen. Daarbij viel er op de valreep één dode. Het gaat dus om een daling met bijna 5% in vergelijking met 2018. De drie gemeentes blijken het goed te doen, want op één trimester na, telde de zone het minst aantal letselongevallen per 10.000 inwoners.

De hoeveelheid drugsmisdrijven bleef wel ..stabiel. Er is sprake van 260 feiten omtrent drugsbezit en er werd 12 keer teelt van drugs- en cannabisplantages vastgesteld.