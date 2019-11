Veelheid aan overtredingen bij verkeerscontrole BVDH

24 november 2019

20u08 0 Bilzen De lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst voerde zondagmiddag een algemene verkeerscontrole uit. Daarbij botsten ze op een veelheid aan overtredingen.

In het centrum van Bilzen werd een voertuig uit het verkeer gehaald waarop twee reproductiekentekenplaten bevestigd waren. In het voertuig hing een doordringende cannabisgeur. De bestuurder gaf spontaan toe even van tevoren een joint gerookt te hebben. Bij verdere controle bleek het voertuig niet meer ingeschreven, verzekerd of gekeurd te zijn. Het voertuig vertoonde bovendien zoveel gebreken dat het een gevaar op de weg was en werd in beslag genomen. De man is zijn rijbewijs vijftien dagen kwijt.

Even voordien werd nog een ander voertuig gecontroleerd in het centrum van Bilzen. De bestuurder kon ook geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen, waarop ook dit voertuig in beslag genomen werd. Op de Maastrichtersteenweg in Riemst werd een voertuig gecontroleerd naar aanleiding van een defecte koplamp. De bestuurster kon geen rijbewijs voorleggen en legde bovendien een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis. Het voertuig werd getakeld.

Flikkerende ledverlichting

Verder werden nog 4 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor parkeerovertredingen. De buitenlandse bestuurder van een bromfiets kreeg een onmiddellijke inning voor het niet dragen van een valhelm en moest zijn boete ter plekke betalen. Eén bestuurder kreeg een onmiddellijke inning van 116 euro voor het niet-handenvrij gebruik van een gsm achter het stuur. De bestuurder van een trike (driewielige motorfiets) kreeg ook een onmiddellijke inning voor het gebruik van blauwe, flikkerende ledverlichting vooraan op het voertuig, wat enkel toegelaten is voor hulpdiensten.

Ten slotte werden nog enkele processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven voor inbreuken op de technische keuring en het rijbewijs.