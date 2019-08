Veel kijklustigen voor nieuwe stalen boogbrug

in Eigenbilzen Dirk Selis

25 augustus 2019

20u07 0 Bilzen De nieuwe stalen boogbrug van Eigenbilzen is zondag van het montageterrein naar haar nieuwe vaste plaats op het Albertkanaal gevaren. Dat lokte veel kijklustigen naar de rand van het kanaal. De brug werd de afgelopen maanden samengesteld op een montageterrein. De herbouw kadert in de opwaardering van het Albertkanaal, waarbij 62 bruggen tegen 2022 worden verhoogd.

De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de oude brug, die begin maart al werd afgebroken. De staalstructuur voor de nieuwe brug werd voorbereid in een atelier, waarna de onderdelen per schip naar Eigenbilzen werden gevaren. De brug werd nadien geassembleerd. Zaterdag werd de nieuwe brug op een ponton gereden. Zondagmorgen voer het ponton richting de nieuwe locatie, waar het ponton werd gedraaid en de brug over de tijdelijke landhoofden werd getild. De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 128 meter en een nuttige breedte van 15,60 meter op het smalste punt. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. Volgens de huidige planning gaat de nieuwe brug eind november open voor het verkeer. Nog een weetje: jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd, wat overeenkomt met zo’n 2 miljoen vrachtwagens per jaar of 8.000 per dag.