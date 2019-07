Vandalen veroorzaken op het ere-park in

Munsterbilzen een kleine beeldenstorm “Wie doet zoiets? Het is blinde vernielzucht” LXB

12 juli 2019

12u00 0 Bilzen Een buurtbewoner, die vanmorgen aan het ere-park tegenover het kasteel Edelhof in Munsterbilzen Centrum voorbijkwam, zag tot z’n grote verbazing dat drie loodzware beelden vernield op de grond lagen. Drie vandalen trokken een spoor van vernieling in het park waar drie beelden uit eerbetoon voor de slachtoffers van de eerste en tweede wereldoorlog op een sokkel stonden. Maar hun blinde vernielzucht werd gefilmd door een camera die hangt tegen de gevel van de Remise, horecazaak nabij het kasteel waar momenteel instandhoudingswerken gebeuren. “We zien hoe de daders zwaar aan de beelden trekken en duwen om ze los te wrikken van de sokkels waar ze op stonden”, zegt Lambert Van Spauwen, koster en lid van het kerkbestuur van de parochiekerk in Munsterbilzen.

Omgeduwd

“En spijtig genoeg, slagen ze erin om de beelden om te duwen”, vult Lambert aan die met z’n dorpsgenoot Jean-Pierre Withofs de beelden van de ondergang gered heeft. “Het beeld van Maria en Christus stonden op de site van de Zusters van Sint-Jozef (de stichters van het psychiatrisch centrum, nu medisch centrum Sint-Jozef). Meerdere gebouwen werden daar afgebroken, en de beelden moesten weg. De betonnen beelden die elk meer dan 300 kilo wegen, werden na afloop van de eerste wereldoorlog op hun terrein geplaatst uit dankbaarheid dat het klooster en het ziekenhuis niet catastrofaal onder de oorlog hadden geleden”onder Duits geschut, vertrouwt hij ons toe. Beiden hebben de beelden opgefrist, en met arbeiders van de technische dienst van de stad Bilzen werden ze naar het ere-park verplaatst.

Bewust

“En nu liggen ze tegen de grond”, vervolgen ze. “Wie doet nu zoiets? Het is niet vanzelfsprekend om de beelden van de sokkel te duwen, ze zijn goed vastgelijmd. Ze wilden kennelijk vernielingen aanbrengen. Er is nog een derde beeld, eveneens een Christus, omvergegooid. Het ligt kapot achter het monument voor gesneuvelden van beide wereldoorlogen, en daar bovenop prijkte een Christus in beton. Precies om 23 uur en 19 minuten waren ze bezig om ze om te duwen.” De politie heeft een usb-stick met de beelden van de vandalen meegenomen. Naar verluidt staan de daders er niet goed of nauwelijks herkenbaar op. Het was donker en op het ere-park staat maar één lamp.

Verscholen

Dat de daders kennelijk ongehinderd hun vernielingsdrang konden botvieren, komt door de ligging van het ere-park. Het is langs de straatkant al jaren omheind met hoge en dicht begroeide dennen en struiken. “Zo is er geen sociale controle van mensen die in de buurt wonen en van passanten”, reageren Lambert en Jean-Pierre. Frieda Brepoels komt met een voorstel om een extra camera te plaatsen zodat het ere-park nog beter kan in de gaten gehouden worden. Ze heeft de opdracht gegeven om de kapotte beelden op te ruimen.