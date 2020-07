Vandalen vernielen Saint Amorkapel in Bilzen MMM

13 juli 2020

18u38 0 Bilzen Onbekenden hebben dit weekend toegeslagen in Bilzen aan de Saint Amorkapel. Ze forceerden een venster en slaagden erin de kapel te betreden.

Het aanwezige beeld moest er aan geloven en lag in stukken op de grond. Het was een wandelaar die er passeerde die de schade opmerkte. De scherven werden intussen geruimd. Wie de feiten pleegde, is voorlopig nog niet geweten.