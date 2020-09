Van tegoedbonnen tot het schenken van laptops: stadbestuur komt met initiatieven om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen ENL

04 september 2020

16u44 0 Bilzen Bilzen laat kwetsbare gezinnen en kinderen niet in de steek. Zo komt het stadsbestuur deze maand over de brug met tal van initiatieven, die de doelgroepen zowel financieel als materieel verder helpen. “We hebben bijvoorbeeld tegoedbonnen weggeven voor in het kruidenierswinkeltje, maar we plannen ook om laptops weg te geven of schoolfacturen te betalen indien nodig.”

“Onlangs liep er een actie bij de sociale kruidenier het Bieskruid. Daar konden cliënten van het Sociale Huis – de meest kwetsbaren – terecht om onder meer schoolmateriaal aan spotprijzen te kopen”, zegt schepen van Sociale zaken Maike Meijers (TOB). “Ze kregen daar ook een extra tegoedbon om zaken aan te kopen. We hebben gemerkt dat vooral eten werd aangekocht, dus dat zegt ook wel iets.”

Maar het stadsbestuur plant meer ondersteuning, en zal in de septembermaand nog enkele acties op poten zetten. “We zorgen voor zowel financiële als materiele ondersteuning. Zo gaan we laptops aankopen voor degenen die er nog een gebrek aan hebben. Ik schat dat het om een 15 tot 20-tal zal gaan.”

Schoolfacturen afbetalen

“Verder is het de bedoeling dat het Huis van het Kind – dat zowel Bilzen als Hoeselt omvat – didactische speelparken zal verdelen aan de allerkleinsten. Dat gaat dan van speelgoed tot stripboeken. We zullen de spullen ook aankopen bij Bilzense handelaars, zodat we in één weg de lokale economie een duwtje in de rug geven. Daarbovenop voorzien we spelboksen die de outreachers kunnen gebruiken tijdens hun huis- of stoepbezoeken. Uiteraard volgt er een grondige ontsmettingskuur, alvorens het pakket opnieuw wordt uitgewisseld.”

“Tot slot trekken we extra middelen uit om de niet-betaalde schoolfacturen af te lossen voor mensen die financiële problemen ervaren. Wij baseren ons dan op de leerlingen die momenteel recht hebben op een studiebeurs. Al zijn we er ons van bewust dat zeker niet iedereen die het moeilijk heeft hieronder valt. Daarom zou ik de mensen, die het nodig hebben, ook graag willen aanmoedigen om contact op te nemen met het Sociaal Huis. Wij hebben middelen en staan ter beschikking”, besluit de schepen.