Vader en zoon veroordeeld voor diefstal in voormalige fotodrukkerij: “Ik heb mijn zoon nochtans opgevoed om niet te stelen” VCT

27 augustus 2020

14u13 0 Bilzen Drie Nederlanders, waaronder een vader en zijn zoon, kijken op tegen een celstraf van een maand met uitstel onder voorwaarden omdat ze op 2 augustus een diefstal pleegden in het gebouw van de voormalige fotodrukkerij Elka in Bilzen. “We deden aan urban exploring en ik heb er verder niet bij nagedacht”, gaf vader G. toe.

Op 2 augustus trokken drie Nederlanders naar het gebouw van de voormalige fotodrukkerij Elka aan de Zeepstraat in Bilzen. De drie verklaarden zelf dat ze aan urban exploring deden, een hobby waarbij men verlaten industriële gebouwen ontdekt en fotografeert. Maar een alerte voorbijganger verwittigde de politie toen hij de verdachte handelingen aan het pand vaststelde.

De drie Nederlanders konden even later onderschept worden aan een industrieterrein in Hoeselt. In hun voertuig vond de politie 21 gestolen fotokaders, tassen, T-shirts, een hamer en ander materiaal.

“Niet nagedacht”

“De heren zijn anderhalf uur in het gebouw geweest en ze zijn binnen geklommen via een gat in de bedrading”, benadrukte de aanklager. Ze vorderde drie maanden cel en een stevige boete voor de overtreders. De drie beklaagden gaven toe dat ze schrokken van de strafeis.

“Ik had er niet over nagedacht”, gaf vader G. toe, die samen met zijn zoon en een vriend de diefstal pleegde. “Ik heb mijn zoon opgevoed om niet te stelen. We hadden ditmaal de eigenaar van de locatie niet opgezocht, dat doen we anders wel. Omdat er veel brandschade was, is de grens vervaagd van wat er van iemand of van niemand was.”

De strafrechtbank was mild en legde hen elk een celstraf van één maand met uitstel onder voorwaarden op. Ze moeten elk ook 220 euro kosten betalen. Hun buit werd verbeurdverklaard.