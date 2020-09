Uitkijken naar Limburgers met snelle benen in Heistse Pijl Koen Wellens

11 september 2020

15u02 0 Bilzen Na pogingen op 6 juni en 1 augustus, kan de Heistse Pijl dan toch plaatsvinden. Op zaterdag 12 september staan er 172 profs, beloften en elite zonder contract aan de start van een 190 km lange koers in en rond Heist-op-de-Berg. Bij hen ook heel wat Limburgers. De meest in het oog springende namen zijn die van Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Robbe Ghys en Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) en Roy Jans, Timo Kielich en Ryan Cortjens (Alpecin-Fenix). Ook Jelle Mannaerts (Hubo CT), de nationale kampioen bij de elite zonder contract is erbij.

De erelijst van de Heistse Pijl liegt er niet om: het is een koers voor snelle mannen. Twee keer Tom Boonen, Dylan Groenewegen en vorig jaar de Colombiaanse spurter Álvaro Hodeg kleurden de meest recente edities. Goed nieuws dus voor onder meer Gerben Thijssen en Roy Jans, met Cortjens en Kielich in steun, die in hun ploeg als spurter uitgespeeld worden. Maar ook voor Jordi Meeus die de voorbije weken bewees over superbenen te beschikken. Meeus krijgt bij SEG Racing Academy het gezelschap van Milan Paulus. De Truienaar reed vorige week ook de Druivenkoers in Overijse. Jelle Mannaerts moet het in Heist-op-den-Berg alleen klaren. Hij kan geen beroep doen op ploegmaats, maar misschien kan hij in het wiel van schoonbroer Jordi Meeus kruipen.

Pistejongens voor Menten?

Bij Sport Vlaanderen-Baloise staan er met Robbe Ghys en Milan Menten twee Limburgers aan de start. Snelle man Menten krijgt steun van de pistejongens in zijn team. Naast Robbe Ghys zijn dat ook Kenny De Ketelen, Fabio Van Den Bossche en Sasha Weemaes. Jari Snyers rijdt tegenwoordig bij Acrog-Tormans Balen en de Lummenaar trekt naar eigen zeggen met veel goesting naar Heist. Ook het Davo United Cycling Team van Johan Remels is er zaterdag bij. Remels selecteerde met Cedric Raymaekers en Elias Vanheel twee Limburgers. Als Raymackers een kans wil maken, dan zal hij het niet tot een spurt mogen laten komen. De Truienaar lijkt eerder iemand voor een aanval met een groep die het kan uitzingen tot aan de finish. Vinny Bzdenga uit Oudsbergen is de laatste Limburger in koers. Hij treedt aan voor thuisploeg Heist Cycling Team.