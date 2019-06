Uiteenlopende reacties aan stembureaus,

van geen goesting tot bewust gaan kiezen LXB

16 juni 2019

12u00 0 Bilzen Net voordat de Bilzenaren de kiesbureaus binnengingen om terug met potlood en papier te gaan stemmen, peilden we bij een aantal naar hun reacties op en gevoelens bij de herverkiezing van de gemeenteraad. Een aantal gaat niet van harte stemmen. Ze zijn het beu om nog maar eens te moeten gaan stemmen. Anderen vinden het hun plicht om te stemmen maar ze gaan niet van partij of persoon veranderen door het hele gedoe rond het al of niet correct verloop van de verkiezingen van oktober vorig jaar. Marleen Biesmans en haar vriend Marc Van Geert staan niet te springen om te stemmen. Ze staan gepakt en gezakt klaar om met vakantie te gaan. “We trekken met de moto en een kleine aanhangwagen naar Italié, een trip van 1100 kilometer, laat het koppel weten.

Met vakantie

“Onze vrienden die mee met ons op reis gaan, staan ongeduldig op ons te wachten. We kunnen niet op tijd vertrekken omdat we komen stemmen. Bovendien vonden we geen persoon bereid aan wie we een volmacht konden geven”, licht het paar toe. “We gaan met tegenzin onze stem uitbrengen maar we willen niet dat de twee stemmen verloren gaan.” Dries De Wulf is niet blij gezind om terug een bolleke rood te kleuren. “Het is de derde keer, en deze is er één teveel”, vertrouwt hij ons toe. “Er is gesjoemeld bij de vorige verkiezingen, en daar moeten we nu voor opdraaien. “Het kost ook nog eens véél geld dat uit onze portemonnee komt.” Ook Jean- Pierre Konings gaat niet met goesting stemmen. Maar één zaak moet hem wel van het hart. “Wie de meeste stemmen haalt, moet bij de coalitie aan zet zijn/ Punt uit”, vindt hij. “En dat is in oktober niet gebeurd. De herverkiezing is terecht want er zijn fouten gebeurd maar het is nog maar de vraag of er maandag veel zal veranderen.”

Met plezier

Sandra Soutaer gaat met plezier stemmen. “We hebben voor dat recht gevochten, we hebben het nu en daar moeten we dan ook gebruik van maken ongeacht wat in oktober in Bilzen is gebeurd”, stelt ze. “De partij die de meeste stemmen en zetels heeft behaald (lees, TOB van Sauwens) heeft toen geen kans gekregen om mee de stad te besturen. Ze werden buitenspel gezet. Onrechtvaardig, maar ik keur bij deze verkiezingen het constant gekibbel tussen de politieke kopstukken ook niet goed.” Peter Oorlynck is een overtuigd kiezer. “Het hele gedoe dat de herverkiezing al of niet moest gehouden worden, gaat volledig aan mij voorbij”, oppert hij. “Ik ken geen politici, ik stem op een partij met een uitgesproken visie”, aldus de man die nog een volmacht bij had voor z’n vriend. “Alleen, hij komt niet stemmen, hij zit met vakantie in Spanje.”