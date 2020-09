Twee cafés lappen coronaregels aan hun laars ENL

21 september 2020

09u01 0 Bilzen De lokale politie trok er zaterdagavond- en nacht op uit in Bilzen, Hoeselt en Riemst om horecazaken te controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Twee cafés in de regio bleken zich niet aan de richtlijnen te houden. De interventieploeg zorgde voor de nodige bijsturing of verbalisering.

Gezien de stijgende besmettingscijfers in ons land, voerde de lokale politie afgelopen zaterdag vanaf 19 uur tot zondag 3 uur een controleactie uit in het kader van de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. In Hoeselt nam de interventieploeg 14 horecazaken onder de loep, in Bilzen en Riemst waren dat er telkens 11. Uiteindelijk bleek dat twee gecontroleerde cafés zich niet aan de richtlijnen hielden. Ze werden bijgestuurd of geverbaliseerd.

Verder controleerde de lokale politie nog 22 horecazaken na 1 uur op de naleving van het sluitingsuur. Stuk voor stuk hielden ze hun deuren gesloten.