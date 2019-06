Twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs RTZ

12 juni 2019

14u07 1 Bilzen Dinsdagavond heeft de lokale politie in Bilzen twee bestuurders betrapt die onder invloed van drugs op de baan waren. De eerste bestuurder werd aan de kant gezet in het kader van de zomer-BOB campagne aan het Souwveld.

De 43-jarige man uit Bilzen bleek niet dronken en hij was in orde met al zijn boorddocumenten. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd hij toch onderworpen aan een speekseltest. Die wees op het recent gebruik van drugs. De man gaf toe dat hij na het werk nog een jointje gerookt had. Even later liep een tweede bestuurder tegen de lamp aan Meershoven. Daar testte de 24-jarige bestuurder uit Munsterbilzen positief op het gebruik van marihuana. Hij keerde nog met een extra PV naar huis, wegens inbreuken op de tuningwetgeving. Beide bestuurders moesten ook voor vijftien dagen hun rijbewijs inleveren.