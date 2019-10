Trucker heeft twee promille alcohol in zijn bloed (en hij betaalt zijn boete al lachend) RTZ

13 oktober 2019

15u17 6 Bilzen Vrijdagavond heeft de lokale politie alcohol- en drugscontroles gehouden aan de grensovergang in Vroenhoven bij Riemst, en op de Alden Biesensingel in Bilzen. In totaal werden 584 bestuurders aan de kant gezet, met enkele hallucinante resultaten als gevolg.

Zo bleek een vrachtwagenbestuurder uit Letland bijna twee promille alcohol in zijn bloed te hebben, of zowat tien keer meer dan toegelaten voor professionele bestuurders. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen, waarna hij ter plaatse nog een boete van 1.260 euro mocht ophoesten. De vrachtwagenchauffeur werkte voor een buitenlandse firma, die een doorreis door België maakte. Hij betaalde de boete met de glimlach en stapte vervolgens al lachend in een taxi richting thuisland. Of hij daar ook helemaal ontnuchterd en lachend gaat aankomen is niet duidelijk.

Een andere bestuurder bleek met ruim twee promille eveneens flink boven zijn theewater te zijn. Uit een speekseltest bleek dat hij bovendien nog cocaïne genomen had. Hij reed ook rond zonder geldig rijbewijs en zonder keuringsbewijs. Zijn handen waren door verwondingen zodanig ingetapet, dat hij eigenlijk niet in staat was om fatsoenlijk met een wagen te rijden. Met een hele verzameling PV’s keerde hij naar huis. Later zal hij zich nog voor de politierechtbank mogen verantwoorden.

8.500 kilo te veel zand bij

In totaal bleken bij de actie zeventien bestuurders onder invloed te rijden. Eén vrachtwagenbestuurder reed met een vrachtwagen, waarvan het keuringsbewijs verlopen was sinds mei. De lading diende ter plaatse overgeladen te worden. De bestuurder zelf kreeg een boete van duizend euro mee. Een andere vrachtwagenbestuurder reed tegen 90 per uur, waar slechts 60 toegelaten was. Hij kreeg een bekeuring van 116 euro. Nog een vrachtwagen bleek bij de controle maar liefst 8.500 kilo overladen te zijn met zand. Die bestuurder kreeg een boete van 400€.

Bestuurder staat geseind

De politie betrapte nog één bestuurder die geseind stond voor verhoor. Eén auto bleek niet geldig verzekerd of ingeschreven te zijn na de aankoop. De eigenaar had gewoon reproductieplaten op zijn wagen gehangen. Die werd door de politie tijdelijk in beslag genomen. Tenslotte schreef de politie nog enkele boetes uit voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het niet-handenvrij GSM-en, enkele parkeerovertredingen, onaangepast rijgedrag, een verlopen keuringsbewijs, het niet dragen van de valhelm of de juiste veiligheidskledij voor motorrijders, voor tuninginbreuken en het niet correct inschrijven van de auto. Twintig bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing mee, voor allerhande technische inbreuken aan het voertuig.