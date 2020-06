TrotsopBilzen-jongeren schenken gratis ontsmettingsgel aan jeugdverenigingen Dirk Selis

11 juni 2020

16u26 0 Bilzen Eind mei besloot de Vlaamse Regering dat de zomerkampen en jeugdactiviteiten kunnen doorgaan. Dat is goed nieuws voor heel wat Bilzerse kinderen die vol ongeduld zaten te wachten. De jongeren van TrotsopBilzen geven nu gratis 5 liter ontsmettingsgel aan elke vereniging die deze zomer op kamp gaat.

De jeugdverenigingen moeten echter nauwgezet de maatregelen opvolgen die tot in detail zijn uitgewerkt in een basishandleiding. Dit naleven vergt veel tijd en middelen. “Met TrotsopBilzen-jongeren willen we laten zien dat het Bilzers jeugdwerk van onmisbare waarde is”, zegt voorzitter Pieter Vandeloo (TOB). “Daarom schenken wij gratis 5 liter ontsmettingsgel aan elke vereniging die deze zomer op kamp gaat. Dankzij ondernemer Jos Roebben uit Bilzen konden we snel de nodige producten verkrijgen. Zo proberen we tegemoet te komen aan de extra voorzorgsmaatregelen die jeugdverenigingen nu moeten maken in de strijd tegen COVID-19.”

Veilig op kamp

“Er zijn heel wat activiteiten niet kunnen plaatsvinden de afgelopen maanden waardoor we minder inkomsten hebben”, zegt Pieter Nelissen van scouting Reynaert. Hij is alvast blij met de gratis ontsmettingsgel. “Via de koepels en de jeugddienst van stad Bilzen werden we goed ondersteund, maar alle mogelijke hulp is welkom. Ik hoop dat met deze actie, de jeugdverenigingen veilig op kamp kunnen.”