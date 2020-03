Tribunaal doet mee aan Café Solidair: bestel nu al pintjes en kom ze bij heropening opdrinken Emily Nees

24 maart 2020

11u06 0 Bilzen Tribunaal blijft draaien. Virtueel dan toch, want het volkscafé uit Bilzen doet mee aan Café Solidair. Het initiatief van brouwerijen Alken-Maes biedt de kans om online pintjes te verkopen en die dan te tappen vanaf dat het café weer geopend is.

Ondanks de gedwongen sluiting blijft Tribunaal niet bij de pakken zitten. Het volkscafé uit Bilzen doet namelijk mee aan Café Solidair, een initiatief van brouwerijen Alken-Maes om cafés te helpen om de moeilijke coronatijden te overbruggen. Wie wil kan online een pintje kopen aan 2,50 euro. Dat wordt dan getapt vanaf dat het café opnieuw de deuren opent.

15 pintjes in 15 minuten

“We zijn op de kar gesprongen, omdat we niets te verliezen hebben”, zegt Piet Panis (52), zaakvoerder van Tribunaal. “Zo laten we ook zien dat we blijven bestaan en niet van de radar verdwijnen gedurende de weken dat we gesloten zijn.”

Ondertussen staat de teller al op 50 consumpties. “Dat hadden we niet verwacht”, klinkt het bij de cafébaas. In een kwartier tijd hadden we al 15 pintjes verkocht.” Hoeveel er nog zullen worden afgerekend? “We hopen op zo veel mogelijk.”

Wie Tribunaal graag steunt, kan terecht op hun webpagina.