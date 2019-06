Toch een ‘onregelmatigheidje’: gedeputeerde Inge Moors krijgt verkeerde identiteitskaart terug na haar stembeurt Xavier Lenaers

10u25 1 Bilzen Klein probleempje voor gedeputeerde Inge Moors (CD&V). Toen zij het stemkantoor verliet, kreeg ze — per ongeluk uiteraard — de foute identiteitskaart mee.

Kom, een onregelmatigheid gaan we het niet noemen. Maar Inge Moors kon alvast niet meteen naar huis nadat zij haar stem uitgebracht had in het Sint-Lambertuscollege. Zoals iedereen moest ook zij haar identiteitskaart afgeven alvorens ze het stemhokje mocht betreden, om die dan bij het naar buiten gaan terug te krijgen. Maar helaas liep het daar even verkeerd: ze kreeg de kaart van een andere Bilzenaar mee.

Er zat voor Moors niets anders op dan even te wachten tot de politie de rechtmatige eigenaar van die identiteitskaart opgespoord had. Gelukkig verliep dat uiteindelijk vlot.