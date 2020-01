Tiener betrapt met 15 gram wiet in onderbroek: “ik ben een trotse druggebruiker”



30 januari 2020

14u29 0 Bilzen A. (18) uit Bilzen kijkt op tegen een celstraf van 15 maanden en een boete van 8.000 euro, beiden met uitstel, voor de verkoop van cannabis. Op 2 juni 2017 vond de politie tijdens een controle aan de sporthal in Hoeselt zes zakjes met 15 gram wiet in de onderbroek van de tiener.

“Ik ben een trotse druggebruiker maar geen dealer”, klonk de uitleg van A. In de gsm van beklaagde werden heel wat berichten opgespoord die wel degelijk wezen op de verkoop van drugs. Enkele afnemers bevestigden nadien dat zij wel degelijk drugs kochten bij de Bilzenaar. De advocaat van A. schetste dat A. in die periode de foute keuzes maakte omdat hij nergens terecht kon. “Hij sliep hier en daar en had cash geld maar geen rekening. Nu heeft hij zijn leven herpakt. Hij heeft een vast adres en krijgt leefgeld van het OCMW.” De celstraf en de boete werden met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is dat A. geen drugs gebruikt en drugsmiddens vermijdt.