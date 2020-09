Ticketverkoop De Kimpel gaat van start ENL

04 september 2020

Deze ochtend, om 10.00 uur stipt, trapt De Kimpel haar ticketverkoop van de najaarsvoorstellingen af. "De 30ste verjaardag van het cultureelcentrum beloofde grootschalige events op verschillende locaties. Nu pakken we uit met kleinschalige, veilige en gezellige voorstellingen."

Dit jaar zou heel wat in petto hebben voor De Kimpel. “Het cultureelcentrum bestaat namelijk 30 jaar”, vertelt schepen van Cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen). “We planden om events te organiseren met meer volk en op diverse locaties.” Corona heeft echter roet in het eten gegooid. Daardoor is de organisatie genoodzaakt om het over een andere boeg te gooien.

Geen verjaardagsfeest dit jaar

“We zetten in op kleinschalig, veilig en gezellig. Eerst en vooral wordt het aantal bezoekers beperkt tot maximaal 94 personen. Verschillende voorstellingen zullen in plaats van in de gekende schouwburg doorgaan in een café-opstelling. Zo zal Bas Birker twee keer optreden, komen Jan Leyers, Stef Bos en Buurman in een intieme of huiselijke setting spelen en wandelt het publiek rond tijdens de voorstelling van Hans Van Cauwenberghe”, vertelde de schepen eerder al. Kortom: de najaarsprogrammatie heeft heel wat unieks in petto. “We schuiven het verjaardagsfeest op naar volgend jaar, en dat onder de noemer ’30 + 1’”, besluit de schepen.