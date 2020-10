The Anonymous Family duikt op in Bilzen Emily Nees

02 oktober 2020

15u19 0 Bilzen Aan het cultuureelcentrum De Kimpel pronkt ‘The Anonymous Family’. De lichtsculpturen, naar de hand van Atelier Haute Cuisine en kunstenaar Patrick Meylaerts, zullen de komende weken nog opduiken in verschillende Bilzense deelgemeenten.

“Vanaf 17 oktober staan de beelden op verschillende plekken in Alden Biesen. Eentje zal zelfs in het water van de slotgracht te vinden zijn”, verklapt schepen van Cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen). “Bedoeling is dat de lichtsculpturen rondreizen in Bilzen en halt houden aan verschillende unieke plekken in de deelgemeenten. Zo is eind november Eigenbilzen aan de beurt.”

Lokale activiteit

“Daarnaast koppelen we er een culturele activiteit aan vast, die we samen met de lokale verenigingen uitrollen. Buurtbewoners zullen een postkaartje in de bus ontvangen als uitnodiging om een kijkje te komen nemen. We hopen hen dan ook ineens te stimuleren om deel te nemen aan onze wedstrijd. Dat doen ze door een originele foto te maken van zichzelf en één van de beelden. Leuk om weten, er valt een Bilzense geschenkbon van 50 euro te winnen.”

Wie meer informatie wenst, kan terecht op de website van De Kimpel.