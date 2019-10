Tachtigtal demonstranten kanten zich tegen nieuw asielcentrum Birger Vandael

26 oktober 2019

17u39 0 Bilzen De plannen voor het nieuwe asielcentrum dat Fedasil wil openen in Grote-Spouwen maken de tongen in Bilzen los. Zaterdagmiddag verzamelden zo’n tachtig demonstranten zich aan het woonzorgcentrum Ark van Noé om zich te kanten tegen de komst. “Onze fractie steunt de verontruste buurtbewoners. We houden hier een statische protestactie aan het gebouw”, aldus kopstuk Annick Ponthier (Vlaams Belang).

Het asielcentrum zou vanaf december een half jaar geopend worden met de kans op een verlenging van maximum een half jaar. Niet iedereen in de buurt ziet dat zitten. Naast Vlaams Belang was ook Voorpost met enkele leden present. Met een veelzeggende banner ‘Hand in hand terug naar eigen land’ maakte deze beweging haar visie duidelijk. De actie verliep zonder noemenswaardige incidenten, de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst hield alles netjes in de gaten.

Overleg gepland

Volgens Ponthier, die ook als Kamerlid optreedt, wil men niet dat het onveiligheidsgevoel toeneemt. “Spouwen is een deelgemeente waar het rustig wonen is en we willen dit graag zo houden.” Zij spreekt van een falend asielbeleid in ons land en zegt dat kleine en middelgrote gemeenten de gevolgen hiervan moeten dragen. In de loop van de week zal het gemeentebestuur overleg plegen met bevoegde minister Maggie De Block (Open Vld).