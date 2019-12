Studiemaand in ‘Labo3740’ Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

13u55 0 Bilzen Tot eind januari kunnen Bilzense studenten terecht in ‘Labo3740’, in het voormalige pand van de ‘Blokker’ in de Korenstraat. Naast studeren moet de stek ook dienen als creatieve broedhaard voor artistieke Bilzenaren.

Gedurende de maand januari kunnen studenten van hogescholen en universiteiten tussen 9 en 23 uur terecht in het studiepand. Alle voorzieningen zoals wifi, koffie en water zijn aanwezig en studentenverantwoordelijken zorgen voor een vlotte organisatie. Voor de volgende blokperiode in mei van start gaat zal LaBo3740 dienen als plaats waar ideeën opborrelen en stadsgenoten hun talenten in de kijker kunnen zetten. Verschillende pop-yupconcepten zullen dit plan tot uitvoering brengen.