Stripalbum over horror

in een Bilzers decor LXB

31 mei 2019

12u00 0

Op het historisch stadhuis van Bilzen werd een nieuw stripalbum voorgesteld: De Huivering 2! De stripuitgave is het resultaat van drie creatievelingen in het vak. De tekening zijn van Patrick Cornelis die al de stripreeks Virus achter z’n naam heeft staan. Het scenario voor het verhaal komt van Tom Thys. En het inkleuren van de plaatjes is gebeurd door Shirow Di Rosso. Striptekenaar Patrick Cornelis is gekend voor zijn kwaliteitsvolle en eigenzinnige horror. Dat het nieuwe album in Bilzen werd voorgesteld, is geen toeval. Het verhaal dat in woord en beeld wordt vertelt, speelt zich af in de Demerstad.