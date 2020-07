Strenge controles, maar geen strengere regels: “Nationale maatregelen zijn streng genoeg” Emily Nees

31 juli 2020

11u13 0 Bilzen Bilzen zal voorlopig geen mondmaskers verplichten in de binnenstad. Dat heeft burgemeester Johan Sauwens (TOB) woensdagavond bevestigd in een Facebook Live. “De politie zal er wel streng op toezien dat de mondmaskerdracht wordt nageleefd in horecazaken, winkels en op andere plaatsen waar het verplicht is.”

Al enkele dagen heerste de vraag of ook Bilzen, Hoeselt en Riemst een mondmasker zouden verplichten in het straatbeeld. Zo liet Hoeselts burgemeester Werner Raskin (VLD Plus) al weten dat hij zelf het voorstel op tafel zou leggen. “Ik zit deze week samen met mijn collega-burgemeesters van de politiezone en zal aan hen voorstellen om een mondmasker te verplichten zodra men de woning verlaat. Dat is hoe dan ook de enige manier om besmettingen te verminderen en levens te redden”, liet hij weten in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Hoeselt als ge...’.

Maar die preventiemaatregel komt er niet. “Dit kan niet in een periode dat we nog geen besmettingen tellen”, deelde hij dinsdag mee. “Ik heb dus een negatief advies gekregen. Er zijn natuurlijk hele goede maatregelen getroffen, maar ik vraag jullie uitdrukkelijk om dat masker altijd mee te nemen en het op te zetten als u zich onveilig voelt.”

Streng toezien

“De huidige regels van de Nationale Veiligheidsraad zijn streng genoeg, dus we treffen voorlopig geen extra maatregelen in Bilzen”, vult burgemeester Johan Sauwens (TOB) aan in een Facebook Live. “De meeste besmettingen gebeuren trouwens in de privésfeer. Ook op de werkvloer is het risico vaak veel groter dan wanneer je bijvoorbeeld over de Brugstraat wandelt. Wij duiden daarom geen winkelstraten aan waar je verplicht een mondkapje moet opzetten. Ons centrum bestaat uit brede wandelpaden, er is voldoende ruimte. We raden het sterk aan om het op te zetten als het druk is.”

De burgemeester liet wel verstaan streng op te treden op plekken waar de Nationale Veiligheidsraad het dragen van een mondmasker verplicht. “We hebben daaromtrent goede afspraken gemaakt met de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, zodat we overal op dezelfde manier optreden. We gaan heel streng zijn en toezien op horecazaken, winkels en dergelijke. Er zijn dan ook al boetes uitgeschreven.”