Stratenloop “Tour van Spaen”

voor het open Huis van Erica LXB

05 juli 2019

12u00 3 Bilzen Enkele vrienden, bestuursleden en spelers van ZVK en FC Cosmos uit Spouwen, de eerste speelt zaalvoetbal, de tweede veldvoetbal, slaan de armen in elkaar en richten een nieuwe vereniging op: de vzw Spaen 19! En Spaen is het dialect voor Spouwen, één van de dertien deelgemeenten in Groot- Bilzen. De nog prille vereniging laat zich al gelden met een eerste activiteit: de Tour van Spaen! Een stratenloop door het dorp waarvan de opbrengst gaat naar het Huis van Erica.

Het goede doel

De naam voor het huis dat open staat voor mensen met kanker en voorop gaat in de strijd tegen deze kwalijke ziekte verwijst naar Erica Thijs, oud-senator die zelf de strijd tegen de ziekte verloor. “Het is de bedoeling om voortaan elk jaar een loopevent te organiseren voor een goed doel”, bekennen Michiel Cielen en Kristof Hardy van de vzw Sapen 19. De eerste Tour van Spaen gaat op zondag 11 augustus door met vertrek en aankomst bij café Cosmos. Kinderen leggen een traject van een kilometer af. Jongeren en volwassenen kunnen kiezen uit twee parcours: 5 of 10 kilometer!

Samenhang

“Met de stratenloop willen we méér mensen aan bewegen krijgen”, horen we bij de vzw Saoen 19. “Verder promoten we sport, en niet enkel voetbal. Met de vzw willen we mensen uit de buurt meer bij elkaar brengen. Hetgeen geen overbodige luwe is gezien er behoefte is aan meer samenhang onder de mensen.” Meer info over de vzw en de Tour van Spaen vind je op www.tourvanspaen.be.