Straattheater zet voordelen van mondmasker in de kijker: “Tijdens het fietsen vliegen er geen beestjes in je mond” ENL

04 augustus 2020

11u54 0 Bilzen M-Art-10 geeft een ludieke kijk op de mondmaskerdracht. Het straattheater haalt in een video op Facebook de voordelen aan van ons dagelijks accessoire, van “er vliegt niets in je mond” tot zomaar “je tong uitsteken”.

Een mondmasker dragen voelt is altijd even aangenaam, maar volgens het Bilzense straattheater M-Art-10 zijn er ook voordelen aan verbonden. Die haalt ‘Flauwine Smilee’, zelfverklaarde ambtenaar van festiviteiten en positivitiviteiten, aan in een grappige video. “Beeld je in dat je op restaurant gaat en peterselie tussen je tanden hebt, na het eten van heerlijke aspergesoep. Dan kan je naar buiten lopen met een stralende glimlach vol peterselie.”

Nog handig om weten: “In heel wat steden en gemeenten dien je ook een mondkapje te dragen op de fiets. Het voordeel is dat er dan geen mugjes of vliegjes in je mond belanden”, waarna een hevige hoestbui volgt ter illustratie van wat er gebeurt als je geen mondmasker op zou doen.

Tong uitsteken

“Het derde voordeel speelt zich af in de supermarkt. Als iemand met een kar tegen mijn hielen bonkt, moet ik als ambtenaar altijd vriendelijk blijven. Dan draai ik me om en vraag ik om niet meer tegen me aan te rijden, want dat doet pijn. Maar nu kan ik mijn frustratie uiten”, waarna gekke blikken volgen. “Je hebt niet gezien wat ik deed hé! Ik stak mijn tong uit. Nu mag dat wel, want niemand ziet het. Aan niemand verklappen, hé.”

“Maar goed, het allerbelangrijkste is dat we het gewoon veilig houden en hopelijk wordt niemand van jullie ziek dankzij de mondmaskers”, sluit ze de video af.