Stille drukjacht betekent einde van 31 everzwijnen: “Everzwijnpopulatie onder controle krijgen” Dirk Selis

04 februari 2020

15u26 0 Bilzen Dinsdagvoormidag werd in de bossen van Groenendaal, Zangerheide en het Munsterbos een stille drukjacht georganiseerd om de everzwijnpopulatie onder controle te krijgen. Everzwijnen zijn weliswaar een grote aanwinst voor de natuur, maar de voorbije jaren is hun aantal in het gebied te groot geworden. Een beter evenwicht dringt zich op om schade in het verkeer en aan natuur, landbouw en tuinen te vermijden.

“De everzwijnpopulatie is te groot geworden, omdat ze in dit gebied geen natuurlijke vijanden heeft en ze er een groot voedselaanbod vindt”, zegt schepen Guido Cleuren. “Bovendien overleven er meer jongen door de zachte winters. Everzwijnen zorgen voor een positieve dynamiek in natuurgebieden, maar een te grote populatie houdt risico’s in voor natuur, landbouw en mens. Ze brengen ernstige schade toe aan waardevolle natuur, vernielen landbouwgewassen en richten ravage aan in privétuinen. Daarenboven zijn de dieren een gevaar voor het verkeer. Zo waren er al zware aanrijdingen op Abbendaal en de Taunusweg.”

Stille drukjacht

Om de populatie opnieuw op een aanvaardbaar niveau te brengen, beslisten het stadsbestuur, het Agentschap Natuur en Bos, Limburgs Landschap, Natuurpunt, wildbeheereenheden Keha en Suetendael, Boerenbond en de landbouwraad vandaag een stille drukjacht te organiseren. Aan deze beslissing ging een heel traject vooraf. De situatie werd grondig geïnventariseerd en diverse preventieve maatregelen werden ingezet, zoals rasters rond landbouwpercelen en tuinen en verkeersborden met waarschuwing voor everzwijnen.

31 everzwijnen

“Omdat de schade voor natuur, landbouw en omgeving te groot dreigt te worden, werd er overgegaan tot een stille drukjacht in het hele gebied”, gaat schepen Guido Cleuren verder. “Dankzij een grondige voorbereiding en een gecoördineerde aanpak met alle betrokken partijen verliep alles goed en veilig. Het wild werd voorzichtig in beweging gebracht door 60 vrijwilligers, zogenaamde ‘trackers’, waaronder een 20-tal landbouwers die door het gebied wandelden. De dieren werden niet opgejaagd of opgedreven en bleven daardoor in het gebied zelf. In totaal werden 31 everzwijnen geschoten.”

Blijven inzetten op preventie

Dankzij dergelijke drukjacht kan de populatiegrootte onder controle gehouden worden. Een evaluatie achteraf zal duidelijk maken of deze aanpak het aantal in evenwicht bracht en de everzwijnschade deed afnemen. Tegelijk zullen de verschillende partners en de grondgebruikers in de omgeving samen onderzoeken hoe ze verder kunnen inzetten op preventieve maatregelen om schade te voorkomen