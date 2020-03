Stedenbouw kent nieuwe vergunning toe aan windpark Bilzen en Riemst Emily Nees

10u53 1 Bilzen Na 2,5 jaar actief te zijn, heeft Stedenbouw een nieuwe vergunning toegekend aan het windmolenpark van Limburg Wind(t) in Bilzen en Riemst. De eerste vergunning werd in oktober vernietigd, nadat de gemeenten hadden aangeklopt bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.

De reden: de windmolens zouden de open ruimte in Bilzen en Riemst aantasten. Ondanks de verwerping van de eerste vergunning kon Limburg Wind(t) alsnog starten met de bouw van de turbines. De drie exemplaren op de grens tussen Herderen en Grote Spouwen zijn daardoor al 2,5 jaar actief.

Zopas heeft Stedenbouw een aangepaste vergunning afgeleverd. “Het gaat niet zozeer om de turbines op zich. Het was eerder een formaliteit”, zegt An Schaubroeck, woordvoerder van Aspiravi Groep waartoe Limburg Wind(t) behoort. “Een bepaalde verwoording in de oorspronkelijke vergunning was incorrect. Die onzorgvuldigheid is rechtgezet, waardoor er een finale vergunning kon worden toegekend.”

“Het windpark produceert jaarlijks elektriciteit voor zo’n 7.500 gezinnen. Dat is een mooie bijdrage”, besluit Schaubroeck.