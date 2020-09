Stedelijke Basisschool De Halte plaatst klascontainer voor extra capaciteit ENL

01 september 2020

10u22 0 Bilzen Aan de Stedelijke Basisschool De Halte staat voortaan een klascontainer te pronken. Dat laat de partij Beter Bilzen weten op Facebook. De ruimte biedt plaats voor zo’n 18 leerlingen.

In tijden van corona is voldoende ruimte hebben heel belangrijk. Dat beseft ook de Stedelijke Basisschool De Halte maar al te goed. Aan het gebouw in Martenslinde werd een nieuwe klascontainer neergezet, dat schrijft de politieke meerderheidspartij Beter Bilzen op de eigen Facebookpagina. “Op die manier kunnen er dit schooljaar 18 kindjes in een mooi, ruim lokaal les volgen. Tevreden leerlingen, tevreden juf en directie, dus ook een zeer tevreden schepen van Onderwijs Emile Degrève”, klinkt het.