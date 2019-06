Startschot nieuwe adviesraad

stedelijke toegankelijkheid LXB

05 juni 2019

12u00 0 Bilzen Vandaag werd op het sociaal huis van de stad Bilzen het startschot gegeven van een nieuw initiatief: de stedelijke toegankelijkheidsgraad! Luc Hendrix, de OCMW-voorzitter in Bilzen, zat de adviesraad voor. Op vijf verschillende domeinen zal de raad acties ondernemen voor een betere toegankelijkheid: mobiliteit, vrije tijd, publiek domein, dienstverlening en publiek toegankelijke gebouwen! “We willen de mensen in de stad bewust maken dat verbeteren van toegankelijkheid voor personen met een beperking en mensen die moeilijk te been zijn noodzakelijk is”, stelde hij. “Zo denken we eraan om een donkere kamer in te richten waar zienden met een blinddoek een parcours moeten afleggen en waarop ze allerhande obstakels tegenkomen die ook blinden en slechtzienden op straat ervaren.”

Inventaris

De raad wil de Minder-Mobielen Centrale, het autodelen en de belbus beter bekend maken bij de bevolking. De leden van de raad gaan nadenken over nieuwe vervoersystemen die de mobiliteit en het sociaal contact verhogen. “Het is ook de bedoeling om het vrijetijdsaanbod van de stad zo te voorzien dat alle burgers ongeacht enige beperking of leeftijd er gebruik van kunnen maken”, aldus nog Luc Hendrix. “Op het publiek domein willen we toegankelijke looplijnen op prioritaire plaatsen uitwerken. Bovendien moet werk gemaakt van een inventaris van gebreken om daarna aanpassingen te doen in en aan gebouwen waar veel mensen bij elkaar komen.”