Stadsbestuur steunt lokale kermissen: elk kind krijgt kermisbonnetje Emily Nees

27 augustus 2020

11u56 0 Bilzen Het stadsbestuur van Bilzen heeft een actie op poten gezet om de lokale kermissen te steunen. Zo ontvangt elk kind tussen de 3 jaar en de 12 jaar een waardebon van 5 euro die ze kunnen spenderen op de kermis. “We hopen zowel de kindjes als de foorkramers er een plezier mee te doen”, klinkt het.

Afgelopen zomer hebben velen de kermissfeer moeten missen. Een domper op de feestvreugde voor de kleine en grote bezoekers, maar zeker ook voor de foorkramers. Zij hebben namelijk een heleboel inkomsten moeten mislopen. Emile Degrève (Beter Bilzen), schepen van Markten en Kermissen, zocht naar een oplossing om de kermissen in de deelgemeenten op te waarderen.

“Elk kind tussen de 3 en de 12 jaar krijgt een waardebon van 5 euro, te spenderen op de kermis. Een mooi initiatief waar we zowel de kindjes als de foorkramers een plezier mee doen. Het startschot van de actie wordt gegeven in deelgemeente Beverst. Daar vindt komend weekend een kermis plaats en ontvangen de kinderen deze week een bonnetje in de brievenbus.”

“Dat kunnen ze afgeven aan een attractie naar keuze voor een gratis ritje. Oudere kinderen, die de draaimolens al wat ontgroeid zijn, kunnen terecht in het lunapark of kopen er een lekker frietje mee. De waardebonnen zijn dan ook geldig bij elk kermiskraam. De komende maanden komen alle andere deelgemeenten aan bod, naargelang er een kermis is.”