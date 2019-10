Stadsbestuur en buurtbewoners vragen om extra maatregelen asielcentrum Bilzen Lien Vande Kerkhof

28 oktober 2019

19u57 0 Bilzen Het gemeentebestuur van Bilzen heeft maandag samen met een aantal stadsdiensten en het Rode Kruis een overleg gehad over de opvang van asielzoekers in het oude woon-zorgcentrum Ark van Noé in Grote-Spouwen. “Het rode Kruis neemt de organisatie in handen”, zegt burgemeester Johan Sauwens. “Verder heeft de brandweer aangegeven waar in het gebouw nog technische aanpassingen moeten plaatsvinden. Morgen gaat de aannemer ter plaatse.”

De asielzoekers zouden er tijdelijk verblijven. Volgens minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) zou het gaan over een periode van een half jaar tot maximum een jaar. “De brandweer en de politie waren erbij om te weten wat er moet gebeuren op het gebied van de brandveiligheid en om de veiligheid van de buurt te garanderen en ook in het centrum zelf”, vertelt Sauwens.

Buurtbewoners vragen om maatregelen

Minister De Block onderzoekt ook enkele maatregelen die gevraagd worden door verschillende buurtbewoners. Zo wordt er door omwonenden geopperd om een andere ingang te voorzien. Ook willen ze dat er een bushalte komt in een andere straat zodat de overlast voor de omwonenden beperkt wordt. Minister De Block laat weten dat die maatregelen worden meegenomen en op haalbaarheid zullen worden onderzocht.

Rode Kruis werft aan

“Ook belangrijk is dat het Rode Kruis 15 tot 20 mensen zal aanwerven om het centrum te runnen”, vervolgt Sauwens. “Daarvan zal ook iemand belast worden om het overleg met de buurtbewoners te organiseren.” Op 21 november komt er ook een informatievergadering waar het Rode Kruis zal antwoorden op de vragen van de omwonenden.

Zuid-Amerikan

Welke asielzoekers in het woon-zorgcentrumen zullen opgevangen worden is nog niet helemaal duidelijk. “Wellicht vooral Zuid-Amerikaanse asielzoekers, al sluit ik niet uit dat er ook vluchtelingen uit Syrië zullen tussen zitten. Het zijn voor de helft gezinnen met kinderen en voor de rest zijn het alleenstaanden. Dat zijn mensen die zich pas in december zullen aanbieden in Brussel en dan vervolgens worden doorgestuurd. Veel mensen die nu in ons land arriveren, komen uit El Salvador en Guatemala. Er zijn ook mensen die komen uit Turkije, Syrië, Afghanistan en Afrika. We weten ongeveer wat voor mensen het zijn omdat Leopoldsburg pas opengegaan is. Maar dat kan nog veranderen.”

Humanitaire plicht

Verder voegt Sauwens toe aanvankelijk zeker geen vragende partij te zijn geweest als gemeentebestuur. “Maar de regering heeft deze beslissing genomen binnen het kader van het Europees asielbeleid. Het gaat dus om een humanitaire plicht. De mensen die asiel krijgen lopen een procedure door en hebben recht op een dak boven hun hoofd. Eens de beslissing is gemaakt, maken wij er met ons stadsbestuur altijd het beste van.”