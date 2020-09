Stad koopt nieuwe golfwagens aan 27.500 euro per stuk: “Niet goedkoop, maar verdient zichzelf terug” Emily Nees

09u44 0 Bilzen De Stad Bilzen gaat de komende vier jaar acht nieuwe golfkarretjes aankopen voor toeristisch gebruik. Dat is dinsdagavond beslist tijdens de virtuele gemeenteraad. Prijskaartje: 27.500 per exemplaar. “Huidige clubcars herstellen zou na verloop van tijd nog meer kosten”, klinkt het.

In Alden Biesen kan je terecht om een elektrisch golfwagentje te huren, ook wel bekend als de zogenaamde groene wagentjes of clubcars. “Regelmatig rijden ze rond in het Bilzense stadsbeeld. De stad kocht de acht karretjes aan in 2009, goed voor 64.000 euro”, zegt Bruno Steegen (Beter Bilzen). Een goede aankoop volgens de schepen van Toerisme. “Ze zijn een enorm succes. Ik heb de cijfers eens opgevraagd. Wat blijkt: in 2015 waren er 404 verhuringen en in 2019 zelfs 907. De afgelopen 6 jaar, van 2014 tot 2020, brachten ze meer dan 197.000 euro op aan de stad.”

“Helaas laat één golfkarretje het op dit moment volledig afweten en zijn de anderen ook aan vervanging toe. Daarom zouden we elk jaar twee nieuwe wagentjes willen aankopen ter vervanging van de huidige exemplaren. De kostprijs hiervan bedraagt 27.500 euro per clubcar. Dat is inderdaad niet goedkoop, maar het betaalt zichzelf terug zo blijkt. Het constant herstellen van de oude golfkarretjes zou op termijn ook meer kosten”, besluit de schepen. De gemeenteraad keurde het punt unaniem goed.