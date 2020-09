Spouwen-Mopertingen hoopt op een rustig seizoen zonder degradatiestress Filip Kevers

10 september 2020

14u43 0 Bilzen Spouwen-Mopertingen kende een goede voorbereiding en start het nieuwe seizoen in 2de amateur over een dikke week met een thuismatch tegen Hades. “Een zorgeloos seizoen”, dat is onze eerste ambitie”, houdt coach Wim Hayen bewust de voetjes op de grond.

Spouwen-Mopertingen zit momenteel nog volop in bekermodus. Na de uitschakeling van Montignies wacht zaterdag een stevige verplaatsing naar Esperanza Pelt. Maar dat verhindert ons niet om met trainer Wim Hayen vooruit te blikken op datgene waar het werkelijk om draait: het seizoen 2020-2021. Het valt ons onmiddellijk op. De coach straalt vertrouwen uit. Hij heeft daar redenen voor, zo blijkt.

Nog twee direct inzetbare verdedigers nodig

“Onze ploeg is inderdaad goed gewapend voor het komende seizoen”, stelt hij. “Kwalitatief zijn we versterkt door het binnenhalen van een goede mix van ervaring (Poell, Voorjans, Paulus en Weeghmans) en jeugd (Wijnen, Bostanci, Olaerts, Cascio). Dat club- en sleutelspelers als Grootaers, Haenen, La Mantia en Ernens aan boord bleven, is in dat opzicht zeker een bijkomende troef. Maar tegenover die goede mix met veel voetballend vermogen en een juiste mentaliteit staan ook wel een paar zwaktes waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Ons gebrek aan gestalte en de smalle kern kunnen ons parten spelen. Vandaar dat we nog uitkijken naar twee inzetbare spelers, vooral in het verdedigende compartiment.”

Positief voetbal brengen

Hayen komt ook met een duidelijke voetbalvisie en ambitie op de proppen: “wij willen een seizoen draaien met positief voetbal, zonder problemen en vooral zonder degradatiezorgen, zodat we kunnen verder werken in de richting een stabiele ploeg. Op langere termijn willen we een vaste waarde worden in 2de amateur met spelers vanuit de streek. Ons doel is om beloftevolle jongeren vanuit elite-opleidingen kansen te bieden om zich te ontwikkelen als volwaardige senioren voetballers. Als we dit seizoen al een seizoen kunnen draaien zonder stress met hier en daar een uitschieter, denk ik dat we tevreden kunnen en mogen zijn.

Uitkijken naar de derby

Spouwen-Mopertingen treft in de eerst competitiematch Hades. “Een hoog aangeschreven ploeg”, beseft Hayen. “Bovendien is het een derby. Dat we met Poell en Voorjans tegen hen ook nog ’s twee ex-spelers tussen de lijnen kunnen brengen, geeft de match nog een extra pigment. Laat maar komen. We zijn er klaar voor.”