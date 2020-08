Sp.a-Bilzen is terug van weggeweest: “We willen eerlijk zijn tegenover onszelf en naar de Bilzenaren toe” ENL

28 augustus 2020

12u56 1 Bilzen De Bilzense socialisten gaan opnieuw voor een naamsverandering en blazen het bestuur nieuw leven in. Met Guy Sonck en Veerle Schoenmaekers op kop vormt Bilzen Bruist zich weer om tot sp.a-Bilzen. “Ondanks dat iedereen zich kon vinden in de filosofie achter Bilzen Bruist, voelde het aan als verstoppertje spelen. We konden niet volledig onszelf zijn”, klinkt het.

De afgelopen vijftien jaar kozen de Bilzense socialisten steevast voor een open samenwerking met gelijkgestemden. Van 2006 tot en met 2018 was dat onder de vorm van het kartel PRO-Bilzen, een samenwerking tussen sp.a, Groen en een lokale partij. In 2018 trokken de socialisten met de open stadslijst Bilzen Bruist naar de kiezer. Tevergeefs, want na meer dan 36 jaar in de meerderheid belandden de socialisten in de oppositie na de herverkiezingen in juni vorig jaar.

Ondanks de nederlaag wil de partij niet bij de pakken blijven zitten. Zo gaf gemeenteraadslid Veerle Schoenmaekers begin 2020 de aanzet om de volledige partijwerking te vernieuwen. Op een algemene ledenvergadering werd dan het startsignaal gegeven voor de samenstelling van een vernieuwd, verjongd bestuur. De oproep naar kandidaten kon op interesse rekenen. Uiteindelijk werd een vernieuwd dagelijks bestuur verkozen, een mix van ervaring en verjonging volgens de partij.

Nieuwe fractieleider

Opvallend: Guy Swennen geeft de fakkel door aan Veerle Schoenmaekers als fractieleider in de gemeenteraad. Ronny Sonck is voorzitter en Gregory Jans mag zich ondervoorzitter noemen. Rony Banken neemt de functie van secretaris op zich, Bianca Sanderville is penningmeester, Pierre Vrancken is activiteitenverantwoordelijke en Nele Reggers zet zich in voor de communicatie.

Het eerste wat we na mijn verkiezing als voorzitter op tafel gooiden, was de naamswijziging Voorzitter Ronny Sonck

Voorzitter Ronny Sonck is alvast tevreden over de genomen beslissingen. “Het eerste wat we na mijn verkiezing als voorzitter op tafel gooiden, was de naamswijziging. Begrijp ons niet verkeerd, iedereen kon zich vinden in de filosofie achter Bilzen Bruist. Toch voelde het aan als verstoppertje spelen. We konden niet volledig onszelf zijn. Door opnieuw naar de basis te gaan en te kiezen voor sp.a-Bilzen zijn we eerlijker naar onszelf toe en naar alle Bilzenaren. We zijn socialisten en we zijn daar fier op.”

“De volgende stap in de vernieuwing is het uitwerken van een goed doordachte, toekomstgerichte werking”, vervolgt Veerle Schoenmaekers. “Belangrijk hierbij is dat we nog dichter bij de mensen willen staan. Dat betekent dat we zichtbaar en bereikbaar moeten zijn. De Bilzenaren moeten weer weten dat sp.a de partij is die echt inzit met het welzijn van alle mensen. Het is onze opdracht om erop toe te zien dat de huidige meerderheid niemand uitsluit. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen, onder andere qua welzijn en sociaal-economisch vlak. We willen daarom ook geen oppositie voeren om oppositie te voeren, maar echt opbouwend ideeën en plannen aanreiken zodat elke Bilzenaar erop vooruitgaat”, besluit Veerle Schoenmaekers.