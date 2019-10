Slechtziende Michel vindt tandempiloot dankzij oproep in onze krant Lien Vande Kerkhof

08 oktober 2019

08u09 0 Bilzen De 64-jarige Michel uit Bilzen lanceerde twee weken geleden een oproepje in onze krant: de sportieveling was op zoek naar nieuwe tandempiloot die hem van 5 tot 15 oktober kon vergezellen op fietsvakantie in Spanje. Mét succes. Afgelopen weekend sprong Michel samen met de geknipte reisgezel op de bus richting het zuiden.

Nadat zijn aanvankelijke voorrijder afhaakte wegens familiale omstandigheden moest Michel halsoverkop op zoek naar een nieuwe tandempiloot. “Ik nodig geïnteresseerden uit om vooraf een proefrit met mij te maken. Als dat goed verloopt, kan de persoon in kwestie beslissen om mee op reis te gaan. De kosten zijn voor mij", meldde hij in onze krant. Geïnteresseerden moesten wel in rekening nemen dat Michel als rasechte avonturier en sporter niet aan zijn proefstuk toe was.

“Ik kreeg verschillende reacties", laat Michel weten. “De persoon die ik heb uitgekozen, is een heel ervaren tandemrijder en komt uit Brugge. Ik heb er een goed gevoel bij en ik hoop op een aangename reis.”

Wereldreis

Michel, die lijdt aan de oogziekte glaucoom, hoopt in de toekomst nog veel dergelijke ondernemingen te plannen. “Zo kreeg ik bijvoorbeeld ook een reactie van een wereldreiziger. En laat een wereldreis nu net nog op mijn lijstje staan. Ik kon nu natuurlijk maar één iemand uitkiezen. Hopelijk komen de overige reacties later nog van pas.”

