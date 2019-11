Sinterklaasfeest voor gezinnen in armoede BVDH

23 november 2019

Vanmiddag organiseert Connect2shine in de eetzaal van TISJ een sinterklaasfeest voor meer dan 120 kinderen uit gezinnen die het wat moeilijker hebben. Dankzij veel gulle schenkers en warme harten in Bilzen zullen deze kinderen tussen 13 uur en 17 uur verwend worden met een bezoek aan de sint, een warme knuffel van de piet en dan natuurlijk wat lekkers en uiteraard een gepast stuk speelgoed. “Bilzen is meer dan tegenstellingen en haat naar mekaar. We zijn ook een warme samenleving op de juiste momenten”, klinkt het bij de initiatiefnemers.