Sinterklaas neemt zijn intrek in het Sintpaleis Dirk Selis

03 november 2019

18u20 0 Bilzen Sinterklaas maakte zondagmiddag zijn blijde intrede in het magische Sintpaleis in Alden Biesen. De Landcommanderij vormde opnieuw het sprookjesdecor voor de mooiste intocht van het land. Voorafgaand aan de intocht boorde hij zich met zijn gevolg een weg door de 5.000 toeschouwers op de Maastrichter Allee.

Om 15 uur was het dan zover. De grootste kindervriend kwam aan op de Maastrichter Allee en veranderde de Landcommanderij in het enige echte Sintpaleis. De Zwarte Pieten kwamen aan in stijl en reden met golfkarretjes. Na de feestelijke intocht op zijn paard werd Sinterklaas ontvangen op het hoofdpodium voor het kasteel. Daarna betrad hij het kasteel, waar hij vanaf het balkon voorlas uit zijn grote boek.