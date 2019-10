Sinterklaas komt weer naar Sintpaleis in Alden Biesen Lien Vande Kerkhof

29 oktober 2019

13u27 0 Bilzen Op zondag 3 november 2019 maakt Sinterklaas zijn Blijde Intrede in het magische Sintpaleis in Alden Biesen. De prachtige Landcommanderij vormt wederom het sprookjesdecor voor de mooiste Intocht van het land.

Vanaf 15 uur wordt de grootste kindervriend in de Maastrichterallee verwacht en verandert de Landcommanderij in het enige echte Sintpaleis. Samen met zijn zwarte pieten en alle bewoners van het paleis hoopt de goedheilig man opnieuw op een massale opkomst. Na de feestelijke Intocht op zijn paard wordt Sinterklaas ontvangen op het hoofdpodium voor het kasteel. Daarna stapt Sinterklaas binnen in het kasteel en verschijnt hij op het balkon waarvan hij zal voorlezen uit zijn grote boek.

Net zoals de voorgaande edities is de intocht van Sinterklaas helemaal gratis. Meer info op www.sintpaleis.be