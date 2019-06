Senioren halen herinneringen op bij een ‘drupke’: “Weet je nog die vent met z’n pispot vol jenever” LXB

20 juni 2019

12u00 0 Bilzen Jenever is niet enkel een lekker streekproduct. Een druppel, zoals de jenever in de volksmond heet, roept ook herinneringen uit vervlogen tijden op. Zo’n twintig senioren uit het dorp Martenslinde hebben vandaag in parochiezaal De Linde samen geborreld en verhalen opgehaald. Het Jenevermuseum in Hasselt wil zo getuigenissen over het drankje verzamelen.

De sessies van twee uur gaan door onder het motto ‘Iedereen Jeneverbaron’. “Twee jaar geleden zijn we ermee gestart”, vertelt Davy Jacobs, directeur van het Jenevermuseum. “De teller van de bijeenkomsten staat op twintig, vandaag komen we voor het eerst naar Bilzen. We zoeken naar verhalen achter objecten die we etaleren in het museum en we luisteren naar de getuigenissen van de mensen.” Zo liet Willy Moermans bijvoorbeeld een anekdote opschrijven. “Ik herinnert me een man die op de markt een pispot gekocht had. Eenmaal thuis vulde hij de pot met jenever. En toen hij die had leeggedronken, dipte hij een stuk peperkoek in wat overbleef van de jenever. Het was z’n dagelijkse eten.”

Alcohol stoken

Jos Claesen herinnerde zich de tijd dat op veel plaatsen, en ook in Martenslinde, alcohol werd gestookt. “Ik was nog maar een kind en mocht in de kelder slapen. Ik herinner me nog dat het daar warm was omdat ze daar jenever stookten. Maar ik heb er niet van gedronken”, lachte hij. Josy Thysen herinnerde zich dat z’n vader en opa vooral ‘s avonds een borrel dronken. “Niet om goed te kunnen slapen”, liet hij horen. “Ze dronken een ‘drupke’ voor de gezelligheid.”