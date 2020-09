Schots Weekend vindt virtueel plaats: minimuziekfestival moet pijn verzachten ENL

10 september 2020

12u51 0 Bilzen Dit weekend geen highland games, Schotse markt noch een whiskycorner op het terrein van Alden Biesen. De coronacrisis gooit namelijk roet in het eten van de verjaardagseditie van het Schots Weekend. Als pleister op de wonde komt de organisatie met een digitaal alternatief. “We nemen iedereen mee op een virtuele roadtrip naar alle muzikale uithoeken van Schotland”, klinkt het.

Het mocht niet baten voor de organisatoren van het Schots Weekend. Het team achter het jaarlijkse event, dat zowel mensen uit binnen- als buitenland op de been brengt, liet in april al verstaan dat de 35ste editie niet zou doorgaan in 2020. “Voor een internationale organisatie van dit niveau zijn een aantal basiszekerheden absoluut noodzakelijk. We hopen dat de toestand het weldra zal toelaten om toch wat dingen weer mogelijk te maken. Maar het najaar zal zeker nog niet de ideale context zijn voor een groots internationaal treffen in een gezellige warme context. Onze 35ste editie moet trouwens opnieuw een feesteditie worden”, klonk het toen bij woordvoerder Rudi Schils.

18 Schotse acts

“Het is een gemis”, geeft hij nu toe. “Dit weekend geen Schots Weekend in Alden Biesen. Dat wisten we al een tijdje. Normaal waren we nu druk bezig met de opbouw, maar het coronavirus heeft er anders over beslist. Onze muziekliefhebbers laten we echter niet in de steek. Een virtueel Schots Weekend beleven: dit weekend kan het! In deze coronatijden nemen we jullie mee op een virtuele roadtrip naar alle muzikale uithoeken van Schotland.”

“We hebben samen met negen toonaangevende folkfestivals van over de hele wereld 18 Schotse acts uit 60 inzendingen voor ons digitale minifestival, dat trouwens de naam ‘Postcards from Scotland’ kreeg, uitgekozen. Zaterdag om 15 uur trappen we het online event af op onze Facebookpagina. Wie wil, kan de deelnemers een financieel duwtje in de rug geven door een vrije bijdrage te doen in de virtuele ‘klak’ die we via een link aanbieden. Al die bijdrages gaan naar de acts en de opbrengst wordt gelijk verdeeld onder de artiesten.”

Verder laat de organisatie nog weten dat de voorbereidingen voor het jubileum opnieuw zijn opgestart. “We hopen dat we jullie volgende jaar allemaal terug zullen zien voor een feestelijke 35ste editie in een festivalcontext, passend bij onze lustrumviering.”

Meer informatie vind je op de website van het Schots Weekend.