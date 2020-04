Schots Weekend toch uitgesteld naar 2021: “September klinkt nog ver, maar is organisatorisch onhaalbaar” Marco Mariotti

17 april 2020

11u03 0 Bilzen Het moest de 35ste verjaardag van het Schots Weekend worden, maar het wordt een editie die in het water valt. Alle liefhebbers van de Schotse cultuur mogen wel 10, 11 en 12 september 2021 in de agenda noteren. “Het was gewoon te onzeker om vol te houden", klinkt het bij de organisatie.

Het Schots Weekend heeft al 34 edities achter de rug en is één van de meest toonaangevende internationale culturele evenementen van Limburg. Met deelnemers uit tientallen landen en duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

“Voor een internationale organisatie van dit niveau zijn een aantal basiszekerheden absoluut noodzakelijk”, zegt woordvoerder Rudi Schils. “We hopen dat de toestand het weldra zal toelaten om toch wat dingen terug mogelijk te maken. Maar het najaar zal zeker nog niet de ideale context zijn voor een groots internationaal treffen in een gezellige warme context. Onze 35ste editie moet trouwens terug een feesteditie worden.”

Maar september is wel na de periode dat de overheid alle massa-evenementen schrapt. “Klopt, maar vanuit organisatie-invalshoek is dit dichterbij dan het lijkt. De voorbereidingen voor onze 35ste jubileum editie waren al volop gestart. Er moeten nu vliegtuigtickets geboekt worden, afspraken met bands en standhouders gemaakt worden en hotels gereserveerd worden, daarom dat we de knoop nu doorhakken”, zegt voorzitter Pieter Jans.