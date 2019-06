Schots Weekend op en rond Alden Biesen LXB

18 juni 2019

19u30 0

Het Schots Weekend gaat opnieuw door op en rond het kasteel (domein) en landcommanderij Alden Biesen in Rijkhoven bij Bilzen. De Schotse hoogdagen vangen aan op vrijdag 13 en eindigen op zondag 15 september. Traditioneel tonen doedelzakbands uit Schotland, Engeland, Wales en landen op het Europese vasteland wat ze muzikaal in hun mars hebben. Ook drumbands en dansers zijn van de partij. Een meerwaarde op het Schots Weekends zijn de folkmuzikanten. Zo viert de folkgroep Rum z’n 50ste verjaardag tijdens het Schots Weekend. Bovendien kon de organisatie van het Schots evenement al twee héél bekende folkgroepen vastleggen: de Holbaek Pipe Band uit Denemarken en The City of Discovery Pipe Band uit Schotland.