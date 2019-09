Schots Weekend klokt af op 14.000 bezoekers: “In Schotland weten ze Alden Biesen liggen!” Marco Mariotti

15 september 2019

17u47 1 Bilzen Het Schots Weekend op het kasteeldomein van Alden Biesen afgelopen weekend mag over een topeditie spreken. De organisatie zette massaal in op jongeren en dat loonde. “Als ik in Schotland vertel dat ik van België ben, beginnen ze over het ‘Scots weekend’", lacht Rudi Schils, mede-organisator.

Het is al de 34ste keer dat Alden Biesen wordt omgetoverd tot een Schots kasteeldomein. Zestien folkgroepen, tal van krachtwedstrijden, de Whiskey-stand, een markt met meer dan dertig kraampjes én een pak activiteiten op maat van kinderen. “Want daar schoten we de afgelopen jaren wat tekort”, zegt Rudi Schils.

“We bereiken in het algemeen veel dertigplussers, maar dat zijn de gezinnen met jonge kinderen. Andere jaren hadden we te weinig animatie voor die leeftijdscategorie. Vorig jaar deden we al een try-out, maar dit jaar gingen we voluit met Highlandgames voor de kleinsten."

Geen roofvogels

Blokken slepen, balken gooien, gewichtheffen, boogschieten, elkaar van een evenwichtsbalk kloppen. En of de kinderen zich in de strijd gooiden. “Het weer zit ook nog eens geweldig goed mee. Er zijn edities geweest dat we er onze broek aan scheurden, maar nu klokken we af op 14.000 bezoekers. Super.”

De populaire roofvogelshow was er dit jaar niet bij. “De normen zijn bijzonder verstrengd en we kunnen dat moeilijk op eigen houtje in elkaar steken. Je moet met professionals werken, maar voor hen worden de regels van hogerop blijkbaar strenger. Voor het eerst is er dus geen show met roofvogels, nochtans is dat erg populair bij veel jongeren.” De Belgische folkband Rum vierde hun 50ste verjaardag op het festival, en ook huisband Snakes in Excile was van de partij.

“We trekken volgend jaar naar Schotland om de jonge topbands eruit te pikken. Ze kennen ons daar intussen al. Als we vertellen dat we van België zijn, beginnen ze automatisch over ‘het Scots Weekend’. Ze spreken het verkeerd uit, maar ze kénnen het wel.”